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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 10:58

Тульский суд приговорил автолюбителя к году и девяти месяцам лишения свободы за кражу автомобиля

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения
Источник:kp.ru
Тульский суд приговорил автолюбителя к году и девяти месяцам лишения свободы за кражу автомобиля

Тульский суд приговорил автолюбителя к году и девяти месяцам лишения свободы за кражу автомобиля

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Накануне, тульский суд установил, что подсудимый летом 2022 года пытался похитить автомобиль, стоящий на улице Мезенцева. Не сумев завести машину, он попросил водителя, проезжавшего мимо автомобиля, отбуксировать ее до автозаправки.

Там, он также не смог завести автомобиль и обратился к неустановленному водителю с просьбой о буксировке машины теперь до металлобазы.

При пересечении трамвайных путей его обнаружили сотрудники ГИБДД. Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения подсудимый отказался, однако вину признал.

Преступник лишен свободы на срок 1 год 9 месяцев, с лишением права управления транспортным средством га протяжении трех лет.