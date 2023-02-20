Во время пожара на улице Калинина в Туле эвакуировали 20 человек Фото: материалы пресс-служб

19 февраля, в многоквартирном жилом доме на улице Калинина в Туле произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехало 11 человек и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 21 минуту и эвакуировать 20 человека, из них 2 детей. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате квартира закоптилась по всей площади и одна из комнат выгорела по всей площади.