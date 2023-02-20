21 февраля в Туле еще больше ограничат движение на Московском путепроводе в Заречье Фото: соцсети

21 февраля с 9:00 до 12:00 в связи с согласованным окном с АО «РЖД» на Московском путепроводе в Зареченском округе будет проводиться демонтаж балок.

Для организации этих работ будет осуществлено перекрытие одной полосы движения в сторону центра, и несколько кратковременных полных перекрытий для заезда/выезда балковоза.

Движение будет осуществляться реверсивным образом по одной полосе согласно сигналам сотрудников ДПС, которые выставят на путепроводе свои посты.