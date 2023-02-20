В Киреевском районе Тульской области на пожаре в частном доме погибли двое взрослых и двое детей
Фото: материалы пресс-служб
Сигнал о пожаре в частном доме в поселке Интернациональный Киреевского района на пульт «01» поступил в 18:25 18 февраля. На место выехали 5 пожарных расчетов. В 19:03 открытое горение было ликвидировано.
В результате возгорания погибли двое взрослых и двое детей 2012 и 2021 годов рождения.
Дом выгорел по всей площади.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.