В Киреевском районе Тульской области на пожаре в частном доме погибли двое взрослых и двое детей Фото: материалы пресс-служб

Сигнал о пожаре в частном доме в поселке Интернациональный Киреевского района на пульт «01» поступил в 18:25 18 февраля. На место выехали 5 пожарных расчетов. В 19:03 открытое горение было ликвидировано.

В результате возгорания погибли двое взрослых и двое детей 2012 и 2021 годов рождения.

Дом выгорел по всей площади.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.