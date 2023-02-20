В Туле представители полиции и городской больницы обвиняются в получении взяток от сотрудников ритуальных агентств Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На протяжении двух лет капитан полиции информировал о фактах смерти граждан и распространял персональные данные их родственников сотрудникам тульских ритуальных агентств, за что получил взятку суммой 123,5 тысяч рублей.

Главный врач по этому же поводу получил от сотрудника ритуальных услуг 518 тысяч рублей. Обвиняемым вручат копии обвинительного заключения уголовное дело, а после направят в Щёкинский межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу.