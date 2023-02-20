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НовостиОбщество20 февраля 2023 7:39

В Туле представители полиции и городской больницы обвиняются в получении взяток от сотрудников ритуальных агентств

В прокуратуре Тульской области вынесли заключение по уголовному делу в отношении бывших представителей полиции, врача городской больницы и четырех сотрудников ритуальных агентств
Источник:kp.ru
В Туле представители полиции и городской больницы обвиняются в получении взяток от сотрудников ритуальных агентств

В Туле представители полиции и городской больницы обвиняются в получении взяток от сотрудников ритуальных агентств

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На протяжении двух лет капитан полиции информировал о фактах смерти граждан и распространял персональные данные их родственников сотрудникам тульских ритуальных агентств, за что получил взятку суммой 123,5 тысяч рублей.

Главный врач по этому же поводу получил от сотрудника ритуальных услуг 518 тысяч рублей. Обвиняемым вручат копии обвинительного заключения уголовное дело, а после направят в Щёкинский межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу.