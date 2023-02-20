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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 7:33

Смертельное ДТП в Тульской области: один погибший, четверо пострадали

В больницу попала 8-летняя девочка
Игорь КОПЫТОВ
Смертельное ДТП в Тульской области: один погибший, четверо пострадали

Смертельное ДТП в Тульской области: один погибший, четверо пострадали

Фото: соцсети

19 февраля в 11:20 на 2-м километре автодороги «Теплое — Волово» на территории Плавского района произошло смертельное ДТП. Столкнулись «Таврия» и Lada Granta.

По предварительной информации, авария произошла, когда один из автомобилей выехал на встречную полосу.

В результате ДТП 64-летний водитель «Таврии» скончался от полученных травм на месте происшествия. Травмы получил и 28-летний водитель «Лады», а также пассажиры «Таврии» - 56-летняя женщина, 35-летний мужчина и 8-летняя девочка.