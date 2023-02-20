В Тульской области прошла традиционная ночная лыжная гонка «Веденино» Фото: материалы пресс-служб

Участниками соревнований стали более 600 спортсменов и любителей здорового образа жизни. Для взрослых подготовили дистанции на 5, 10 и 20 километров, а юным лыжникам предстояло преодолеть маршрут в 600 метров и 2 километра. Самым юным участником гонки стал 2-летний ребенок, а самому опытному спортсмену исполнилось 78 лет.

Также в этом году в лыжероллерном центре в рамках соревнований впервые работала интерактивная зона «Человек слова и дела», посвященная памяти выдающегося спортсмена.