Увидеть многообразие России туляки могут на новой выставке в центре города Фото: материалы пресс-служб

Новая выставка включает более 100 работ художников со всей страны. Выставка акцентирует тот факт, что в России проживает множество народностей, национальностей, индивидуумов. Поэтому каждый представитель больших и малых народов, входящих многие века в состав Российской империи, затем СССР, а ныне Российской Федерации является частью своей страны. И поэтому может смело утверждать: «Я - Россия».

Это подразумевает длительную традицию и возможность средствами изобразительного искусства, музыки, танца, видео и новых технологий представить широкой публике многообразие национального и современного искусства, древней и современной России. Выставки данного проекта уже проходили в галереях Москвы, Ростовской области и Таганрога.

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