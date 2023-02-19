Туляков приглашают поразвлечься русским авангардом Фото: материалы пресс-служб

Экспозиция включила в себя полотна из коллекции Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко.

Тульская публика увидит работы известных художников творческого объединения «Бубновый валет», участников выставок с тем же названием, а также членов новых творческих группировок, созданных бывшими участниками «Бубнового валета». В том числе, группы «Московские живописцы», позднее преобразованной в «Общество московских художников».

Среди работ - знаменитые «Деревенские купальщицы» Михаила Ларионова, созданные с использованием плоских цветовых пятен, напоминавших приемы Гогена, влияние которого испытали многие русские художники.

Также экспозиция включает «Натюрморты» Ильи Машкова, Александра Куприна, Петра Кончаловского, в которых цветом передана материальная плотность вещей. Посетители выставки также оценят творчество «амазонок авангарда» Любови Поповой, Ольги Розановой, Александры Экстер.

0+