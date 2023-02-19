Туляков приглашают поразвлечься русским авангардом
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Экспозиция включила в себя полотна из коллекции Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко.
Тульская публика увидит работы известных художников творческого объединения «Бубновый валет», участников выставок с тем же названием, а также членов новых творческих группировок, созданных бывшими участниками «Бубнового валета». В том числе, группы «Московские живописцы», позднее преобразованной в «Общество московских художников».
Среди работ - знаменитые «Деревенские купальщицы» Михаила Ларионова, созданные с использованием плоских цветовых пятен, напоминавших приемы Гогена, влияние которого испытали многие русские художники.
Также экспозиция включает «Натюрморты» Ильи Машкова, Александра Куприна, Петра Кончаловского, в которых цветом передана материальная плотность вещей. Посетители выставки также оценят творчество «амазонок авангарда» Любови Поповой, Ольги Розановой, Александры Экстер.
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