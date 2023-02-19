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НовостиОбщество19 февраля 2023 8:00

Боевой расчет тульских спасателей пополнился новой техникой и пожарно-техническим оборудованием

Оснащение было передано региональным правительством
Игорь КОПЫТОВ
Боевой расчет тульских спасателей пополнился новой техникой и пожарно-техническим оборудованием

Боевой расчет тульских спасателей пополнился новой техникой и пожарно-техническим оборудованием

Фото: материалы пресс-служб

Сотрудникам 1 пожарно-спасательного гарнизона ключи от пожарных автомобилей и служебного автобуса, дымососы, тепловизор, пожарные рукава и аварийно-спасательный инструмент.

Полученные пожарные автоцистерны послужат для сокращения времени прибытия подразделения на место происшествия в труднодоступную местность. Пассажирский автобус, введенный в расчет специализированной пожарно-спасательной части, предназначен для перевозки личного состава аэромобильной группировки в зону чрезвычайной ситуации или аварии. Тепловизор позволит проводить поисково-спасательные работы более оперативно и качественно.