Бывший тульский чиновник нанес ущерб городу в 33 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В период с января по март 2022 года бывший 36-летний заместитель начальника управления по благоустройству администрации г. Тулы составил и подписал акт комиссионного обследования зеленых насаждений вблизи д. Погромное Ленинского района, внеся неверные сведения о породе и количестве деревьев. Организация, которая арендовала участок, уплатила в бюджет заниженную восстановительную стоимость за удаленные деревья. В результате был причинен ущерб городу на 33 миллиона рублей.

Изначально суд признал бывшего должностного лица администрации совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. В итоге наказание было заменено в порядке ст. 53.1 УК РФ на 1 год 6 месяцев принудительных работ.