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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 14:58

На улице Летейзена в Туле ограбили продуктовый магазин

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Источник:kp.ru
На улице Летейзена в Туле ограбили продуктовый магазин

На улице Летейзена в Туле ограбили продуктовый магазин

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Специалист службы безопасности магазина, расположенного на улице Летейзена в Туле, обратился в полицию с заявлением. Из торгового помещения украли продукты питания.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника благодаря камерам видео наблюдения. Им оказался ранее судимый 20-летний представитель цыганского этноса, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.