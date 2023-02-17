На улице Летейзена в Туле ограбили продуктовый магазин
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Специалист службы безопасности магазина, расположенного на улице Летейзена в Туле, обратился в полицию с заявлением. Из торгового помещения украли продукты питания.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника благодаря камерам видео наблюдения. Им оказался ранее судимый 20-летний представитель цыганского этноса, который после задержания признался в содеянном.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.