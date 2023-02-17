В Ефремовском районе Тульской области построят новую дорогу к мясоперерабатывающему кластеру Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Летом 2021 года стало известно о планах по строительству дороги в Ефремове к крупнейшему в стране мясоперерабатывающему кластеру. Соглашение об этом подписал Алексей Дюмин.

Стало известно, что центр организации закупок Тульской области объявил тендер на данное строительство. Заказчиком проектной документации выступило ООО "Черкизово Мясные продукты". Новую дорогу планируется проложить от автотрассы “Рязань-Ряжск-Александр Невский-Данков-Ефремов” к земельному участку, где будет располагаться производство. Начальная цена — 726,5 миллиона рублей. Об это сообщает сайт госзакупок.

Закончить строительство планируют не позднее 30 ноября 2023 года.