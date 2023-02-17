13 жителей региона попались на уловки мошенников за прошедшие сутки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 2 миллиона 109 тысяч 500 рублей.

Также, в полицию обратилась 96-летняя пожилая женщина. Ей на телефон поступали звонки о том, что её дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерка, не раздумывая, согласилась, после чего к ней подъехал молодой человек и забрал 200 тысяч рублей. Только после передачи денег пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников. Аналогичным способом обманули ещё двух жительниц региона на общую сумму 250 тысяч рублей.

70-летняя женщина захотела приобрести книгу. Используя один из сайтов размещения объявлений, принадлежащий мошенникам, пострадавшая лишилась 30 тысяч 936 рублей. Ещё трех жителей нашего региона обманули подобным образом, на общую сумму 716 тысяч рублей.

69-летняя женщина сообщила полицейским, что ей поступил звонок с ранее неизвестного телефонного номера. Молодой человек, представившись брокером одной из Интернет-платформ, предложил потерпевшей инвестировать свои денежные средства в крупные государственные и международные проекты, с целью получения дохода с прибыли от их реализации. Она зарегистрировалась на интернет площадках, указав свои полные персональные данные. В итоге её обманули на 3 миллиона 500 тысяч рублей рублей.

52-летняя тулячка лишилась 20 тысяч рублей, которые она перевела якобы своей знакомой, попавшей в сложную жизненную ситуацию. Помощи «подруга» попросила использую одну из социальных сетей.

А 26-летняя жительница Богородицка на протяжении 5 месяцев переводила мошенникам денежные средства под предлогом исцеления и привлечения удачи в личной жизни. В общей сумме она лишилась 2 миллионов 992 тысяч 644 рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.