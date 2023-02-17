Житель Тульской области, осужденный на 10 лет за убийство сожительницы, пытался обжаловать приговор Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 мая 2022 года мужчина, проживающий в Щекино, поссорился со своей 39-летней сожительницей. Он избил женщину, ударив её не менее трех раз головой о металлическую ванну, нанеся несколько ударов неустановленными в ходе следствия предметами по телу, ножом в грудную клетку. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

16 декабря 2022 года суд признал подсудимого виновным. Однако обвиняемый не согласился с приговоров и решил обжаловать его в апелляционном порядке. Осужденный не желал наступления смерти потерпевшей, а присужденная ее детям сумма компенсации морального вреда по 1 млн рублей каждому завышена.

Суд оставил приговор без изменения, который вступил в законную силу. Мужчина проведет 10 лет в исправительной колонии строгого режима.