В Туле за год выросла стоимость квартиры в аренду на 12,5% Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За 2022 год в Туле аренда квартиры подорожала на 12,5%. При этом спрос на съемное жилье снизился на 3,3%.

Наиболее востребованными в городе стали однокомнатные квартиры - их доля от общего спроса составила 52%. Средняя цена за них составляет 18 тысяч рублей. Далее по популярности шли двушки (36,1%), средняя цена — 20 тысяч рублей, затем трешки (6,7%) - 25 тысяч рублей, и на 4 месте располагаются студии (4,9%) - 16 тысяч рублей.