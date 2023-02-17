Житель Московской области осужден за незаконный оборот наркотический средств на территории Тулы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

34-летний мужчина, проживающий в Московской области, согласился с предложением осуществить сбыт наркотических средств на территории Тулы. Действуя в составе организованной группы, он получил через мессенджер координаты тайника.

26 сентября 2022 года злоумышленник прибыл на место забрать наркотическое средство метадон массой 15,38 граммов, которое в дальнейшем планировал реализовать наркопотребителям. Сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить преступника и изъять запрещенное вещество. Также по месту проживания наркоторговца в г. Туле было изъято 0,34 граммов метадона.

Суд приговорил подсудимого к 11 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.