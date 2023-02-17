Во время пожара в поселке Дубна Тульской области погибла пожилая женщина Фото: материалы пресс-служб

16 февраля, в многоквартирном жилом доме в поселке Дубна Тульской области произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехало 9 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 8 минут и эвакуировать 5 человек, но после ликвидации пожара в квартире было обнаружено тело 83-летней женщины.

В результате происшествия на кухне выгорела кухонная мебель и закоптился потолок.