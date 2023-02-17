Иностранец предстанет перед судом за случайное убийство в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

7 декабря 2022 года 40-летний уроженца Республики Узбекистан, проживающий в Алексине, распивал спиртные напитки в компании знакомых. На почве личной неприязни злоумышленник избил 55-летнего компаньона, а когда пострадавший упал на пол, обвиняемый ножом отрезал ему левую ушную раковину. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. После иностранец совместно с хозяином квартиры переместил тело погибшего на лестничную клетку в подъезде.

Жителя Алексина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. А в адрес помогавшему вынести тело мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 316 УК РФ.