Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 февраля 2023 6:28

На Косой Горе в Туле отключилось электричество из-за коммунальной аварии

Свет пропал сразу на двух улицах
Игорь КОПЫТОВ
На Косой Горе в Туле отключилось электричество из-за коммунальной аварии

На Косой Горе в Туле отключилось электричество из-за коммунальной аварии

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В результате технологического нарушения на воздушной линии электропередачи 6-10 кВ произошло нарушение электроснабжения части потребителей поселка Косая Гора в Туле. Тулгорэлектросети всю ночь устраняли аварию на улицах Пушкина и Максима Горького в микрорайоне Косая Гора в Туле.

В восстановительных работах были задействованы 2 бригады энергетиков: 4 специалиста и 2 единицы спецтехники.

По предварительной информации, в местной больнице электроэнергия уже есть.