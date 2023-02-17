На Косой Горе в Туле отключилось электричество из-за коммунальной аварии Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В результате технологического нарушения на воздушной линии электропередачи 6-10 кВ произошло нарушение электроснабжения части потребителей поселка Косая Гора в Туле. Тулгорэлектросети всю ночь устраняли аварию на улицах Пушкина и Максима Горького в микрорайоне Косая Гора в Туле.

В восстановительных работах были задействованы 2 бригады энергетиков: 4 специалиста и 2 единицы спецтехники.

По предварительной информации, в местной больнице электроэнергия уже есть.