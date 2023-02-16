В Тульской области осудили двух вымогателей денежных средств и наркотических веществ Фото: материалы пресс-служб

21 апреля 2022 года 28 и 29-летние мужчины, проживающие в Щекино, прибыли к месту проживания 28-летнего местного жителя. Злоумышленники заставили мужчину сесть в автомобиль, показывая ему предметы похожие на пистолет и гранату.

Завязав глаза и связав руки потерпевшему, мужчины отвезли его на территорию кладбища, где нанесли 25 ударов бейсбольной битой и не менее 5 ударов ногами по различным частям тела. Преступники требовали передать им 500 г. синтетического наркотика или денежных средств в сумме 1,5 млн рублей. Процесс избиения они снимали на камеру, чтобы представления видеоотчета куратору группы.

После того, как обвиняемые убедились, что пострадавший не сможет выполнить их указания, мужчины скрылись с места происшествия, оставив его на ул. Овражной в г. Туле. Потерпевшему причинены повреждения в виде множественных переломов и кровоподтеков, ссадин, что оценено как вред здоровью средней тяжести.

Злоумышленники признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3, ч. 4 ст. 229 УК РФ. Суд приговорил их к 15 и 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.