Пожилой жительнице Тульской области продлили срок заключения под стражу на 4 месяца за убийство жены своего внука Фото: материалы пресс-служб

Как сообщает пресс-служба судебной системы Тульской области и управления Судебного департамента, пожилой женщине из Богородицка, которая убила и расчленила жену своего внука, продлили срок заключения под стражу на 4 месяца.

Напомним, в октябре 2022 года 66-летняя пенсионерка, проживающая в Богородицском районе, в момент, когда супруга её мужа принимала душ, взяла нож и нанесла ей два удара в живот и один удар в сердце. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Недолго думая, злоумышленница расчленила тело и разными способами пыталась утилизировать.

15 декабря 2022 года, пожила женщина сама пришла в полицию и созналась в совершении убийства, рассказав им где находятся останки. Причиной преступления стала личная неприязнь к погибшей.