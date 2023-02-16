В Туле может измениться правило установки шлагбаумов во дворах домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

14 февраля на заседании постоянной комиссии Тульской городской Думы по жизнеобеспечению города, транспорту и связи обсудили правила установки шлагбаумов. Помимо этого было рассмотрено 24 вопроса. В частности, предложение о внесении изменений в правила благоустройства территории Тулы.

Данный проект решения расширяет перечень видов ограждений, применяемых при благоустройстве территорий. В него теперь войдут электрические, гидравлические, механические шлагбаумы, высотой 0,2 — 1,3 м, в том числе выполненные в виде поднимающихся цепей, тросов и столбиков. Об этом рассказала заместитель начальника управления по благоустройству администрации Тулы.

Помимо этого Проект решения предусматривает запрет на самовольную установку ограждений. Если шлагбаум ограничивает проезд машин во дворы двух и более многоквартирных домов, то его установка должна быть одобрена собственниками помещений во всех домах.

Решения по всем вопросам будут приняты в ходе 46-го очередного заседания Тульской городской Думы, которое пройдет 22 февраля.