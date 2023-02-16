В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав детей-инвалидов Фото: материалы пресс-служб

В период с июля 2020 года по февраль 2023 года должностные лица системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Тульской области были осведомлены о нахождении в социально опасном положении несовершеннолетних детей-инвалидов 2011, 2012, 2015, 2017 годов рождения. Они проживают со своими родителями, которые нарушают правила их воспитания и содержания, а также плохо влияют на их поведение. С семьей не проводилась никакая надлежащая профилактическая работа.

В ходе проверки сотрудниками СК СУ России по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В данный момент проводится проверка необходимой документации, касающуюся данной семью.