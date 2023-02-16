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НовостиОбщество16 февраля 2023 12:38

Жителей Тульской области предупреждают о несуществующий заводах молочной продукции

Данные молочные изделия должны быть изъяты из оборота
Источник:kp.ru
Жителей Тульской области предупреждают о несуществующий заводах молочной продукции

Жителей Тульской области предупреждают о несуществующий заводах молочной продукции

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает Роспотребнадзор, в Республике Татарстан были установлены факты оборота фальсифицированной молочной продукции.

Организации ООО «ВкусноМол» (юридический адрес: г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Сокол, шоссе Волоколамское, д.1, стр.1, этаж/помещ./ком 3/9, 3/33 (РМ 140)) не существуют.

Данная продукция будет изъята из оборота. Также, соответствующая информация направлена в правоохранительные органы.

Управление надзорного ведомства рекомендует жителям Тульской области не покупать данную продукцию и не употреблять ее в пищу