Тульский АКМ обыграл «Ермак» на своем льду Фото: материалы пресс-служб

В домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ тульские хоккеисты одержали победу со счетом 5:0.

Счет на 15 минуте открыл Евгений Воронков, который после передачи Даниила Анопа отправил шайбу в ворота соперника.

Во второй двадцатиминутке туляки полностью завладели инициативой и стали чаще бросать. На 21 минуте удвоил преимущество Глеб Петров, а уже 27 минуте Максим Лазарев забросил в большинстве. Четвертую шайбу забил Никита Лисов на 31 минуте.

В третьем периоде Евгений Рымарев поставил точку в матче, забив 5 шайбу на 48 минуте.

Благодаря этой победе команда гарантировала себе участие в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги.

Следующий матч АКМ проведет на своей площадке 17 февраля против «Сокола» из Красноярска.