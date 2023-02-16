На двух пересечениях улиц Тулы изменится режим работы светофора Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, в феврале в городе изменится режим работы двух светофоров.

Так, с 17 февраля на пересечении ул. Рязанской/ ул. Защитников, чтобы пешеходы смогли перейти дорогу, им нужно будет нажать на специальную кнопку для переключения сигнала светофора.

Также с 18 февраля на пересечении ул. Октябрьской/ ул. Токарева будут объединены пешеходные и транспортные фазы. На светофоре установят соответствующие белолунные секции, информирующие о совмещении фаз.