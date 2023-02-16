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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 9:03

Тульский суд приговорил агента украинских спецслужб к 16 годам лишения свободы

Мужчина собирал секретные сведения о новейших образцах российского стрелкового оружия
Источник:kp.ru
Тульский суд приговорил агента украинских спецслужб к 16 годам лишения свободы

Тульский суд приговорил агента украинских спецслужб к 16 годам лишения свободы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

29 ноября в Тульском областном суде началось рассмотрение уголовного дела по статье 276 УК РФ. Подсудимый обвиняется в шпионаже. Предполагается, что мужчина собирал секретные сведения о новейших образцах российского стрелкового оружия для украинской разведки, но был задержан с поличным Сотрудниками ФСБ в Туле.

По данным спецслужб, мужчина вербовал работников российских оборонных предприятий, чтобы получить секретные сведения. Информация, которую он собирал, составляет государственную тайну — судебное заседание проводится за закрытыми дверями.

15 февраля суд приговорил подсудимого к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.