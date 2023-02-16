В Тульской области автоледи не поделила дорогу со встречным авто Фото: соцсети

15 февраля на 35-м километре трассы М-2 «Крым» в Щекинском районе Тульской области 45-летняя женщина, управляя автомобилем Kia Ceed, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулась с автомобилем Hyundai Solaris, за рулем которого находился 37-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали женщина-водитель и 69-летняя пассажирка автомобиля Kia. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.