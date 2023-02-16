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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 7:07

В отношении жителя Тульской области возбуждено уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих

Мужчина полностью признал свою вину
Источник:kp.ru
В отношении жителя Тульской области возбуждено уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих

В отношении жителя Тульской области возбуждено уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В период с августа по ноябрь 2021 года мужчина, проживающий в Туле, размещал в сети интернет видеофайлы, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Следователи СК России по Тульской области проводят комплекс необходимых следственных действий.

Мужчина полностью признался в содеянном, в отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.