В отношении жителя Тульской области возбуждено уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В период с августа по ноябрь 2021 года мужчина, проживающий в Туле, размещал в сети интернет видеофайлы, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Следователи СК России по Тульской области проводят комплекс необходимых следственных действий.

Мужчина полностью признался в содеянном, в отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.