Жители Тульской области обогатили мошенников на 4 миллиона 682 тысячи 886 рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 3 миллиона 660 тысяч 128 рублей.

Также, в полицию обратилась 63-летняя пожилая женщина. Ей на телефон поступали звонки о том, что её дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерка, не раздумывая, согласилась, после чего к ней подъехал молодой человек и забрал 100 тысяч рублей. Только после передачи денег пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников.

69-летняя женщина сообщила полицейским, что ей поступил звонок с ранее неизвестного телефонного номера. Молодой человек, представившись брокером одной из Интернет-платформ, предложил потерпевшей инвестировать свои денежные средства в крупные государственные и международные проекты, с целью получения дохода с прибыли от их реализации. Она зарегистрировалась на интернет площадках, указав свои полные персональные данные. В итоге её обманули на 700 тысяч рублей.

21-летняя женщина захотела сдать квартиру в аренду. Используя один из сайтов размещения объявлений, принадлежащий мошенникам, пострадавшая лишилась 30 тысяч 667 рублей.

25-летний механизатор из Новомосковска лишился 13 тысяч 400 рублей, которые он перевёл в качестве предоплаты за оказание интимных услуг, используя один из сайтов размещения объявлений подобного рода.

Мошенники завладели персональными данными 33-летнего жителя Алексина и оформили на его имя микрозайм в размере 5 тысяч рублей.

43-летняя женщина разместила своё резюме на сайте поиска вакансий. Через некоторое время с ней связался ранее незнакомый ей мужчина, выслал ссылку на установку приложения якобы необходимого для работы. Дальше потерпевшей стали приходить указания, суть которых заключалась в пополнении зарегистрированных "работодателями" банковских счетов в зарубежной валюте, с целью дальнейшего заработка от их продажи. В итоге женщина лишилась 143 тысяч 681 рублей, а прибыль она так и не получила.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.