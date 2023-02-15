Кому в Туле отключат газ 16 февраля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

16 февраля без газа с 10:00 до 17:00 останутся жители дома №5 по ул. Глинки, №129 по ул. Ложевая и №41 по ул. Щегловская Засека. Также с 12:00 до 18:00 - дом №14в по ул. Маршала Жукова, подъезды №3 и №4.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов. Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.