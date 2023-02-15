В Тульской области автомобиль Chery столкнулся со встречным «КамАЗом» Фото: материалы пресс-служб

14 февраля на 35-ом километре автодороги «Ново-Клейменово – Ясногорск - Мордвес» Ясногорского района Тульской области 40-летняя женщина, управляя автомобилем Chery T11FL, выехала на встречную полосу движения, после чего столкнулась с автомобилем КАМАЗ М1840, за рулем которого находился 36-летний мужчина, с последующим съездом обоих транспортных средств в левый по ходу движения кювет и опрокидыванием автомобиля Chery.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель. Её оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.