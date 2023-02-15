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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 11:42

В ДТП в Тульской области пострадал несовершеннолетний пассажир

На момент происшествия 16-летний юноша не был пристегнут ремнем безопасности
Источник:kp.ru
В ДТП в Тульской области пострадал несовершеннолетний пассажир

В ДТП в Тульской области пострадал несовершеннолетний пассажир

Фото: материалы пресс-служб

14 февраля на 163-ем километре автодороги М-4 «Дон» Веневского района Тульской области 30-летний мужчина, управляя автомобилем Ravon R4LT, столкнулся с барьерным ограждением, которое находилось справа по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир автомобиля. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. В момент столкновения юноша не был пристегнут ремнем безопасности.