В ДТП в Тульской области пострадал несовершеннолетний пассажир Фото: материалы пресс-служб

14 февраля на 163-ем километре автодороги М-4 «Дон» Веневского района Тульской области 30-летний мужчина, управляя автомобилем Ravon R4LT, столкнулся с барьерным ограждением, которое находилось справа по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир автомобиля. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. В момент столкновения юноша не был пристегнут ремнем безопасности.