Бывший сотрудник полиции из Новомосковска заключен под стражу за взятку в половину квартиры Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В феврале 2022 года бывший старший оперуполномоченный группы по розыску лиц отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Новомосковску получил половину доли собственности на квартиру по договору дарения за сокрытие факта хищения денежных средств от супруги подозреваемого. Её сумма превышает 1 миллион 500 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Следователи следственного отдела продолжают собирать и закреплять доказательства. Допрошены свидетели, изъята документация, наложен арест на движимое и недвижимое имущество фигуранта уголовного дела.

Судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.