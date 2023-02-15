Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 февраля 2023 10:15

3000 водителей в Тульской области зафиксировали по камерам с непристегнутым ремнем

Всего на территории региона оборудовано 30 специальных технических средств
Источник:kp.ru
3000 водителей в Тульской области зафиксировали по камерам с непристегнутым ремнем

3000 водителей в Тульской области зафиксировали по камерам с непристегнутым ремнем

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В конце 2022 года в Туле комплексы фотовидеофиксации начали выявлять водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Всего на территории региона оборудовано 30 таких камер. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Так, за январь 2023 года зафиксировано порядка 3000 нарушений данного типа. Наибольшее число было поймано благодаря камерам, которые находятся на пересечении ул. Демидовская плотина/ ул. Осташева, а также на ул. Максима Горького (в районе дома 27).

Напомним, что «неправильное» применение ремня безопасности влечет за собой административную ответственность, согласно ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности) и штраф в размере 1000 рублей.