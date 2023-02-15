3000 водителей в Тульской области зафиксировали по камерам с непристегнутым ремнем Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В конце 2022 года в Туле комплексы фотовидеофиксации начали выявлять водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Всего на территории региона оборудовано 30 таких камер. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Так, за январь 2023 года зафиксировано порядка 3000 нарушений данного типа. Наибольшее число было поймано благодаря камерам, которые находятся на пересечении ул. Демидовская плотина/ ул. Осташева, а также на ул. Максима Горького (в районе дома 27).

Напомним, что «неправильное» применение ремня безопасности влечет за собой административную ответственность, согласно ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности) и штраф в размере 1000 рублей.