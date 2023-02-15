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НовостиОбщество15 февраля 2023 8:55

Тульским военнослужащим отправили очередную крупную партию груза в зону СВО

Связно это с Днем защитника Отечества
Источник:kp.ru
Тульским военнослужащим отправили очередную крупную партию груза в зону СВО

Тульским военнослужащим отправили очередную крупную партию груза в зону СВО

Фото: материалы пресс-служб

14 февраля тульским бойцам 106-й воздушно-десантной дивизии в зону СВО направили несколько грузовиков с продуктами и средствами личной гигиеной общей массой более 35 тонн. Посылку они получать 23 февраля, в День защитника Отечества. Груз был отправлен по поручению Алексея Дюмина.

Ранее Губернатор Тульской области неоднократно передавал военнослужащим большие партии специальной техники, снаряжения и оборудования. Правительство находится на связи с тульскими военнослужащими и предоставляет им все необходимые вещи.