Тульским военнослужащим отправили очередную крупную партию груза в зону СВО Фото: материалы пресс-служб

14 февраля тульским бойцам 106-й воздушно-десантной дивизии в зону СВО направили несколько грузовиков с продуктами и средствами личной гигиеной общей массой более 35 тонн. Посылку они получать 23 февраля, в День защитника Отечества. Груз был отправлен по поручению Алексея Дюмина.

Ранее Губернатор Тульской области неоднократно передавал военнослужащим большие партии специальной техники, снаряжения и оборудования. Правительство находится на связи с тульскими военнослужащими и предоставляет им все необходимые вещи.