Медицинский работник, проживающий в Тульской области, подозревается в получении взятки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В июне 2021 года врач-психиатр одного и медицинских учреждений в Суворове подозревается в получении взятки в значительном размере за разрешение допустить одного из местных жителей за управление транспортного средства, несмотря на его состояние здоровья.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Подозреваемый был задержан. Следователи СК устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, в том числе устанавливают возможные иные эпизоды преступной деятельности.