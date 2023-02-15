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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 7:28

Житель Тульской области пытался убить своего знакомого

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Житель Тульской области пытался убить своего знакомого

Житель Тульской области пытался убить своего знакомого

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

13 февраля 2023 года 34-летний мужчина, проживающий в поселке Ревякино, находился рядом с жилым домом на улице Заводская со своим знакомым. В один момент между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник взял нож и нанес потерпевшему множество ударов в область груди. Однако он не смог завершить свое дело до конца, поскольку пострадавший смог позвать на помощь прохожих. Его госпитализировали в больницу и оказали медицинскую помощь.

В данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Следователи СК России по Тульской области проводят комплекс необходимых следственных действий.