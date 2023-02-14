Серийный вор в Тульской области осужден на год лишения свободы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Установлено, что 16 сентября 2022 года обвиняемый находился в помещении администрации МО Тургеневского отделения Долматово Чернского района, где из письменного стола одной из сотрудниц похитил косметичку с деньгами.

Десятью днями позже он похитил подряд два велосипеда из подъезда многоквартирного дома по ул. Революционная в Черни. А в октябре в д. Хмелины, разбив стекло на террасе одного из домов, проник в него и похитил различные предметы мужской одежды, продукты питания и спиртное. Материальный ущерб в общей сложности составил более 55 тысяч рублей.

Подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью, ущерб троим потерпевшим возместил в полном объеме, одному - частично.

Приговором суда ему назначено наказание по совокупности преступлений по п.«в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 158 и п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.