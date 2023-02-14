В Туле росгвардейцы задержали поведшего себя неадекватно пациента скорой помощи Фото: материалы пресс-служб

В Туле наряд вневедомственной охраны Росгвардии совершил выезд по информации о срабатывании тревожной кнопки в карете скорой помощи.

К прибывшим на место происшествия сотрудникам обратился работник скорой помощи, сообщив, что мужчина, к которому они прибыли на вызов, сильно пьян, ведет себя агрессивно и мешает оказывать ему помощь. Кроме того, буйный пациент попытался скрыться от стражей правопорядка.

Задержанного пациента росгварейцы передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.