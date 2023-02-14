Больше половины туляков получила отказ в новом едином детском пособии Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области более 26 тысяч заявлений подано на получение единого пособия на детей, которое было введено в 2023 году. При этом более 50,3% семей получили отказы.

Основанием для этого, прежде всего, в 65% случаев стали несоответствия по доходу, уровню имущественного обеспечения либо вообще отсутствие доходов у семьи - официального заработка.

Напомним, новая мера поддержки объединила пять действовавших до января 2023 года выплат.