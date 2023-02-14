Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 февраля 2023 7:54

Больше половины туляков получила отказ в новом едином детском пособии

Об этом сообщили в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тульской области
Игорь КОПЫТОВ
Больше половины туляков получила отказ в новом едином детском пособии

Больше половины туляков получила отказ в новом едином детском пособии

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области более 26 тысяч заявлений подано на получение единого пособия на детей, которое было введено в 2023 году. При этом более 50,3% семей получили отказы.

Основанием для этого, прежде всего, в 65% случаев стали несоответствия по доходу, уровню имущественного обеспечения либо вообще отсутствие доходов у семьи - официального заработка.

Напомним, новая мера поддержки объединила пять действовавших до января 2023 года выплат.