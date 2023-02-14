В Тульской области алексинца, осквернившего воинский мемориал, приговорили к реальному сроки Фото: соцсети

Инцидент произошел утром 19 октября 2022 года на площади Победы в Алексине. 37-летний пьяный мужчина обжигал на Вечном огне электрокабель для последующей сдачи его в пункт приема. Потом подсудимый произвел их очистку от остатков изоляционного материала, который выбросил на территории мемориального комплекса. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, благодаря записям камер видеонаблюдения.

Тульский областной суд рассмотрел уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ - осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично — и назначил ему лишение свободы на 10 месяцев в колонии-поселении. Его также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних.