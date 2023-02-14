Тульский суд отказал в очередном иске по делу о мене Центрального стадиона Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Советский районный суд рассмотрел иск прокуратуры к Татьяне Силаевой, бывшей главе председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы, о взыскании материального ущерба, причиненного в результате злоупотребления должностными полномочиями.

Обвиняемая в 2014 году подписала договор мены недвижимого имущества, что привело к потере МКП «Тулгорэлектротранс» депо на Оборонной. Это обернулось дополнительными затратами для транспортников на сумму более 200 миллионов рублей.

Очередное заседание привело суд к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований. Решение от 13 февраля 2023 года в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.