Туляк стал победителем Первенства России по рукопашному бою Фото: материалы пресс-служб

В Ставрополе прошли соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек, а также юниоров и юниорок. В них приняли участие 919 спортсменов из 55 регионов России.

Воспитанник тульской спортивной школы «Металлург» Никита Архипов в весовой категории 57 кг среди юниоров (18-21 год) стал лучшим. Также в число призеров в той же возрастной группе вошли его соклубники Ярослав Улитин и Лада Пенкина, занявшие третьи места. А в категории 14-15 лет также бронзовыми призерами стали «металлурги» Федор Власкин и Андрей Шагунов.

Бронзовые награды и на счету воспитанников спортшколы «Триумф» среди юношей 16-17 лет Кирилла Дагаева и Руслана Кайтазова.