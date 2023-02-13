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НовостиСпорт13 февраля 2023 14:40

Туляк стал победителем Первенства России по рукопашному бою

Еще несколько спортсменов заняли призовые места
Игорь КОПЫТОВ
Туляк стал победителем Первенства России по рукопашному бою

Туляк стал победителем Первенства России по рукопашному бою

Фото: материалы пресс-служб

В Ставрополе прошли соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек, а также юниоров и юниорок. В них приняли участие 919 спортсменов из 55 регионов России.

Воспитанник тульской спортивной школы «Металлург» Никита Архипов в весовой категории 57 кг среди юниоров (18-21 год) стал лучшим. Также в число призеров в той же возрастной группе вошли его соклубники Ярослав Улитин и Лада Пенкина, занявшие третьи места. А в категории 14-15 лет также бронзовыми призерами стали «металлурги» Федор Власкин и Андрей Шагунов.

Бронзовые награды и на счету воспитанников спортшколы «Триумф» среди юношей 16-17 лет Кирилла Дагаева и Руслана Кайтазова.