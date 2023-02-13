Тайны ракушек раскроют тулякам на грядущих выходных в экзотариуме Фото: материалы пресс-служб

Эти невероятные животные появились на Земле около 500 миллионов лет назад. Они пережили не одно массовое вымирание и до сих пор отлично себя чувствуют в морях и океанах, в пресных водах и на суше: от полярных стран до тропиков и от безводных пустынь до дремучих лесов. Но чаще всего мы видим их домики, пустые или занятые новыми хозяевами.

Кто это? Конечно, моллюски!

Тульский экзотариум приглашает всех желающих узнать, как образуется жемчуг, почему пурпурный — цвет императоров, какой ракушкой можно расплатиться, как улитки охотятся на рыб, кого называют морскими фехтовальщиками.

На выставке представлены раковины моллюсков тропических морей, раскрыты некоторые секреты жизни этих удивительных животных.

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