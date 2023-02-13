Ранения, полученные в добровольческих отрядах, включены в список причин инвалидности

Согласно новым нормам, добровольческие формирования могут быть задействованы в период мобилизации, военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании ВС РФ за пределами страны. На добровольцев, в частности, распространяется статус и льготы военнослужащих по контракту.

30 января Российское правительство дополнило правила признания лица инвалидом новым пунктом, включающим увечья и травмы, полученные во время службы в добровольческих формированиях.

Было опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.2023 № 77 "О внесении изменения в пункт 15 Правил признания лица инвалидом".

Согласно документу, соответствующий пункт правил, утвержденных постановлением "О признании лица инвалидом", будет дополнен новым подпунктом, который вводит такое основание для этого, как "инвалидность вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании".

Также, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2023 г. №157 внесены изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. Изменениями предполагается, что при медицинском освидетельствовании граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, военно - врачебная комиссия определяет причинную связь полученных ими увечий, заболеваний.

Военно-врачебная комиссия заочно (по документам) определяет причинную связь увечий, заболеваний граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, в следующих случаях:

а) в период пребывания в добровольческом формировании гражданин был освидетельствован военно-врачебной комиссией или находился на лечении;

б) у гражданина имеются явные последствия телесных повреждений, полученных в период пребывания в добровольческом формировании;

в) увечье, заболевание получено гражданином в период пребывания в добровольческом формировании либо увечье, заболевание выявлено после исключения гражданина из добровольческого формирования при условии, что получение увечья, начало заболевания, в том числе приведшего к смерти, можно отнести к периоду пребывания в добровольческом формировании.

Причинная связь увечий, заболеваний граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, определяется военно-врачебной комиссией на основании обращений граждан (их законных или уполномоченных представителей), федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, органов социальной защиты, военных комиссариатов (военных комиссариатов муниципальных образований), органов, осуществляющих пенсионное обеспечение.

ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России.