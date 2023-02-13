В ДТП в Тульской области столкнулись два автомобиля: среди пострадавших – ребенок Фото: материалы пресс-служб

12 февраля на улице Генерала Васильева города Узловая Тульской области 35-летняя женщина, управляя автомобилем Daewoo Lanos на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу пользующемуся преимущественным правом движения автомобилю Lada Vesta, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали женщина-водитель и 11-летний мальчик-пассажир автомобиля Daewoo. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.