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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 13:25

В ДТП в Тульской области столкнулись два автомобиля: среди пострадавших – ребенок

Женщина-водитель автомобиля Daewoo нарушила правила движения
Источник:kp.ru
В ДТП в Тульской области столкнулись два автомобиля: среди пострадавших – ребенок

В ДТП в Тульской области столкнулись два автомобиля: среди пострадавших – ребенок

Фото: материалы пресс-служб

12 февраля на улице Генерала Васильева города Узловая Тульской области 35-летняя женщина, управляя автомобилем Daewoo Lanos на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу пользующемуся преимущественным правом движения автомобилю Lada Vesta, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали женщина-водитель и 11-летний мальчик-пассажир автомобиля Daewoo. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.