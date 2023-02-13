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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 13:03

Житель Тульской области оплатил несколько покупок с найденной банковской карты

Решается вопрос о возбуждении уголовное дело
Источник:kp.ru
Житель Тульской области оплати несколько покупок с найденной банковской карты

Житель Тульской области оплати несколько покупок с найденной банковской карты

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

58-летняя женщина, проживающая в Туле, обратилась в полицию с заявлением. По её словам, с её утерянной банковской карты было совершено несколько покупок на общую сумму 18 тысяч 724 рублей.

Благодаря камерам видеонаблюдения, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 43-летний мужчина из Кимовска, который после задержания сознался в содеянном. Похищенные деньги вернуть не удалось, злоумышленник потратил их на личные нужды.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.