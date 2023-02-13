С 22 по 27 февраля Тулу и Москву свяжут дополнительными поездами Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает пресс-служба РЖД, в праздничные дни февраля (с 22 по 27 февраля 2023 года) назначали дополнительные пассажирские поезда, которые свяжут Тулу с Москвой.

Всего будут курсировать дополнительно четыре пассажирских поезда:

- № 217 Москва - Белгород (отправление с Киевского вокзала Москвы 22 февраля в 17.30 и прибытие в Тулу 22 февраля в 23.30);

- № 229 Москва - Курск (отправление с Киевского вокзала Москвы 22 февраля в 20.59 и прибытие в Тулу 23 февраля в 2.53).

В обратном направлении:

- № 218 Белгород – Москва (отправление из Тулы 26 февраля в 22:48 и прибытие на Киевский вокзал Москвы 27 февраля в 05:07);

- № 230 Курск – Москва (отправление из Тулы 27 февраля в 01:46 и прибытие на Киевский вокзал Москвы 27 февраля в 07:47).

Поезда пройдут через станцию Калуга-1.